Diyanet: 2021 fitre miktarı gelecek hafta açıklanacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında bu yılın fitre miktarının açıklandığına dair yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, fitre miktarının gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
|12 Mart 2021 15:38
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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması önümüzdeki hafta paylaşılacaktır."
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