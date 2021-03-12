Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomistlerin, MB'den enflasyon kararı beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.
 12 Mart 2021 16:09
+Aa- Yazdır
Ekonomistlerin, MB'den enflasyon kararı beklentisi ne?

AA Finans'ın 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 24 ekonomistin büyük çoğunluğu politika faizinin 100 baz puan artırılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 1'i değişiklik beklemezken, 1'i 75 baz puan, 20'si 100 baz puan ve 2'si 125 baz puan artış olacağını tahmin ediyor.

Şubat ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Faizsiz finansman şirketlerini BDDK denetleyecek
12 Mart 2021 13:53		 TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yerini açık artırma ile satacak
12 Mart 2021 11:12
Merkez Bankası rezervleri 3 milyar 551 milyon dolar azaldı
11 Mart 2021 14:59		 Yıllık cari açık, yaklaşık 1,5 yılın ardından ilk kez iyileşti
11 Mart 2021 14:08
İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 7,44 arttı
10 Mart 2021 10:24		 Faizsiz konutta suistimale hapis cezası
08 Mart 2021 18:34
Halkbank'tan kadınlara finansman desteği
08 Mart 2021 13:11		 Faizsiz konut şirketleri TOKİ'ye rakip oldu
08 Mart 2021 08:13
Riskli binaya tapu şerhi önerisi
08 Mart 2021 06:50		 Bitişik nizam yapıların yeni olması, deprem riskini azaltmıyor
06 Mart 2021 11:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - FETÖ elebaşından Yunanistan'a övgü: Yunanistan, kardeş ülkedir17:43 - Virüse aldırmadan kuyruğa girdiler17:40 - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ekonomi Reform Paketi'ne destek17:35 - Çeyrek altın 674 TL'ye geriledi17:31 - Üniversiteden, Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere yalanlama17:25 - Dolar haftayı yükselişle kapattı
17:21 - FETÖ'nün sözde 'kadim abisi'ne örgüt yöneticiliğinden ceza istendi17:13 - Koronadan vefat eden şahsın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı17:10 - Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı cinayetleri anlattı17:06 - Bir ülke daha AstraZeneca'nın aşısının uygulanmasını durdurdu16:59 - Prof. İlhan yanıtladı: İkinci doz aşı olan kaç kişi korona oldu?16:55 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
16:50 - Canlı yayına ihbar yağdı! Foyası ortaya çıktı16:36 - Kılıçdaroğlu: Beylerin paşaların çocuğu değilim, halkın çocuğuyum16:31 - Polis kısıtlama ihlali ihbarına gitti, belediyenin eğitimiyle karşılaştı16:24 - 9 kişilik temizlik görevlisi alımına dört günde rekor başvuru16:19 - Bakan Ziya Selçuk', Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı
16:15 - Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: Kamuya personel alımı tek adresten yapılacak
Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı cinayetleri anlattı
Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonlu virüs bizi karar alımında zorluyor
Yapılan son ankete göre CHP düşüşte, İyi parti yükselişte
Sınav ücreti yüksek olduğu gerekçesiyle unvan değişikliği sınavına iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir kedim bile yok 1
havanın psikolojiye etkisi 5
mıknatıs 2
durduk yere akla gelen replikler 2
Sodyum 3
Oganesson 1
tarafsız yayıncılık 7
usb bellek 3
saçını boyatan erkek 5
banyo 1
SON İLANLAR
Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur alacak
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam