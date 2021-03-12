Bakan Ziya Selçuk', Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.
|12 Mart 2021 16:19
|+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk, sosyal medyadan "İstiklal Marşı 100 yaşında" etiketiyle yayımladığı mesajda, okul bahçelerinde İstiklal Marşı'nı okuyan çocukların görüntüleri ve otizmli piyanist Buğra Çankır'ın piyanosuyla eşlik ettiği İstiklal Marşı videosunu paylaştı.
Bakan Ziya Selçuk, paylaşımında, "Okul bahçelerimizde nice 100 yıllar boyunca tek nefes okumak dileğiyle... Ruhun şad olsun Mehmet Akif Ersoy." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kılıçdaroğlu: Beylerin paşaların çocuğu değilim, halkın çocuğuyum
12 Mart 2021 16:36
|Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
12 Mart 2021 16:15
|Bakan Gül'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki
12 Mart 2021 15:08
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonlu virüs bizi karar alımında zorluyor
12 Mart 2021 14:21
|Bakan Gül'den Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi
12 Mart 2021 14:11
|'HDP kitabımda gerçeklerin yüzlerine vurulmasından rahatsız oldu'
12 Mart 2021 12:29
|'Adliye kapısına gelen herkes, en saygın muameleyi görmelidir'
12 Mart 2021 12:21
|'Sağlık nedeniyle yüz yüze sınavlara katılamayan binlerce öğrenci var'
12 Mart 2021 11:25
|Cezası kesinleşen HDP'li vekilini kararı TBMM'ye ulaştı
12 Mart 2021 11:14
|Dışişleri Bakanı açıkladı: Mısır'la diplomatik temaslarımız başladı
12 Mart 2021 11:08