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Polis kısıtlama ihlali ihbarına gitti, belediyenin eğitimiyle karşılaştı

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de vatandaşlar kural ihlallerine karşı duyarlılık sergileyerek kural ihlali yapan kişileri sık sık ihbar ediyor.
 12 Mart 2021 16:31
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Polis kısıtlama ihlali ihbarına gitti, belediyenin eğitimiyle karşılaştı

Edirne Emniyet Müdürlüğünü arayan bazı vatandaşlar tedbirler kapsamında girişe kapatılan Kent Ormanı'nda hareketlilik olduğu ihbarında bulundu.

Polis, ihbar üzerine gittiği ormanda belediye çalışanlarıyla karşılaştı. Bölgede salgın tedbirlerine uyularak İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele yangına müdahale hususunda eğitim verildiği anlaşıldı.

Orman içerisinde denetimini sürdüren ekipler yasağı delerek spor yapan kişi hakkında ise tutanak tuttu.
Anadolu Ajansı
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