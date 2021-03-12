Canlı yayına ihbar yağdı! Foyası ortaya çıktı
|12 Mart 2021 16:50
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"Esra Erol'da" programına katılan Suzan Duran annesi Nuran Demir'in bir gece yarısı apar topar evden gitmesi üzerine Esra Erol'dan yardım istedi.
Kısa süre içinde Nuran Hanıma ulaşan Erol, Nuran Yenilmez'in, kızlarına bile haber vermeden yanına gittiği Faharettin Demir ile evlendiğini açıkladı
2 YILDA 5 KİŞİYİ DOLANDIRDI
Yaşlı adamları evlenme vaadiyle dolandırarak altınları, bilezikleri alıp ortadan kaybolan ve 2 yılda 5 kişi ile dini nikahlı yaşayan 62 yaşındaki Nuran Demir'in gerçek yüzü ise bugün Esra Erol'da programında ortaya çıktı.
Canlı yayına gelen birçok ihbar üzerine Nuran Demir'in yaşlı erkekleri ev ve araba almaları üzerine evlilik vaadiyle kandırdığı ifşa edildi.
Suzan Hanım annesinin bu yaptıklarından haberinin olmadığını ve çok şaşırdığını ifade ederken iddialara göre Suzan Duran'ında bu işin içinde olduğu belirtildi.
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