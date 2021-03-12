Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Canlı yayına ihbar yağdı! Foyası ortaya çıktı

Esra Erol'da canlı yayındaki büyük yüzleşmede ortaya çıkan gerçekler şaşkına çevirdi. Suzan Duran, 62 yaşındaki annesi Nuran Hanım'ın Fahrettin Demir tarafından zorla kaçırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.
 12 Mart 2021 16:50
+Aa- Yazdır
Canlı yayına ihbar yağdı! Foyası ortaya çıktı

"Esra Erol'da" programına katılan Suzan Duran annesi Nuran Demir'in bir gece yarısı apar topar evden gitmesi üzerine Esra Erol'dan yardım istedi.

Kısa süre içinde Nuran Hanıma ulaşan Erol, Nuran Yenilmez'in, kızlarına bile haber vermeden yanına gittiği Faharettin Demir ile evlendiğini açıkladı

2 YILDA 5 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Yaşlı adamları evlenme vaadiyle dolandırarak altınları, bilezikleri alıp ortadan kaybolan ve 2 yılda 5 kişi ile dini nikahlı yaşayan 62 yaşındaki Nuran Demir'in gerçek yüzü ise bugün Esra Erol'da programında ortaya çıktı.

Canlı yayına gelen birçok ihbar üzerine Nuran Demir'in yaşlı erkekleri ev ve araba almaları üzerine evlilik vaadiyle kandırdığı ifşa edildi.

Suzan Hanım annesinin bu yaptıklarından haberinin olmadığını ve çok şaşırdığını ifade ederken iddialara göre Suzan Duran'ında bu işin içinde olduğu belirtildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli'den Müge Anlı'ya ödül
11 Mart 2021 18:40		 Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı
11 Mart 2021 13:50
Pelin Öztekin gözyaşlarını tutamadı: Sahneye böyle çıkmak istemezdim
10 Mart 2021 14:40		 Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
10 Mart 2021 07:55
İbrahim Tatlıses'e reyting şoku!
09 Mart 2021 23:41		 Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama
09 Mart 2021 17:22
Korona tedavisi gören oyuncu Selin Yeninci'den haber var
09 Mart 2021 14:27		 Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
09 Mart 2021 09:35
Ünlü oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
08 Mart 2021 21:43		 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
07 Mart 2021 17:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - FETÖ elebaşından Yunanistan'a övgü: Yunanistan, kardeş ülkedir17:43 - Virüse aldırmadan kuyruğa girdiler17:40 - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ekonomi Reform Paketi'ne destek17:35 - Çeyrek altın 674 TL'ye geriledi17:31 - Üniversiteden, Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere yalanlama17:25 - Dolar haftayı yükselişle kapattı
17:21 - FETÖ'nün sözde 'kadim abisi'ne örgüt yöneticiliğinden ceza istendi17:13 - Koronadan vefat eden şahsın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı17:10 - Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı cinayetleri anlattı17:06 - Bir ülke daha AstraZeneca'nın aşısının uygulanmasını durdurdu16:59 - Prof. İlhan yanıtladı: İkinci doz aşı olan kaç kişi korona oldu?16:55 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
16:50 - Canlı yayına ihbar yağdı! Foyası ortaya çıktı16:36 - Kılıçdaroğlu: Beylerin paşaların çocuğu değilim, halkın çocuğuyum16:31 - Polis kısıtlama ihlali ihbarına gitti, belediyenin eğitimiyle karşılaştı16:24 - 9 kişilik temizlik görevlisi alımına dört günde rekor başvuru16:19 - Bakan Ziya Selçuk', Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı
16:15 - Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: Kamuya personel alımı tek adresten yapılacak
Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı cinayetleri anlattı
Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonlu virüs bizi karar alımında zorluyor
Yapılan son ankete göre CHP düşüşte, İyi parti yükselişte
Sınav ücreti yüksek olduğu gerekçesiyle unvan değişikliği sınavına iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cimcime 2
Sodyum 3
orkide 4
5.kol faaliyeti 1
battı balık yan gider 7
paha biçilemez 4
Eski buzdolabında sebze yetiştirme 2
para 1
unutma beni 3
üretici hakları 1
SON İLANLAR
Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur alacak
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam