FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|12 Mart 2021 16:55
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7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet O. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı savunan Ahmet O, ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanık Ahmet O'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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