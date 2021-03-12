Koronadan vefat eden şahsın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
|12 Mart 2021 17:13
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Olay, Esenyurt'ta özel bir hastanede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Türkiye'de ilk korona vakasının görülmesinin 1'nci yılında iddialara göre 64 yaşındaki hasta, yaklaşık 30 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastanın hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınları ortalığı ayağa kaldırdı. 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde yaşanan olayda sağlık çalışanları kendilerini korumaya çalıştı. Hastane içerisinde maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine hastaneye sevk edilen çok sayıda polis hasta yakınlarının tekrar bir taşkınlık çıkarmaması için hastane önünde zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı.
"O odadan çıkacaksın"
Hastane içerisinde yaşanan anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vefat eden hastanın yakınının doktora "O odadan çıkacaksın" dediği duyuldu. Hastanın yaklaşık 30 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü, bugün fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastane yaşanan olayı üzücü olarak değerlendirdi.
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