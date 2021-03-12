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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ekonomi Reform Paketi'ne destek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı"
 12 Mart 2021 17:40
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ekonomi Reform Paketi'ne destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirirken, "İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan reform paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." görüşüne yer verdi.
Anadolu Ajansı
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