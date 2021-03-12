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Çok yüksek riskli ilde karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat'ta karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi.
 12 Mart 2021 18:01
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Çok yüksek riskli ilde karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi

Tokat'ın Turhal ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında Şatroba Köyü karantinaya alındı. Turhal İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs salgınının kontrolünün sağlanması amacıyla 12 Mart 2021 Cuma günü saat 23.00'dan itibaren 7 gün süre ile karantina uygulamasına karar verildi. Şatroba köyünün karantinaya alınması ile birlikte il genelinde karantina uygulaması yapılan köy sayısı 6'ya yükseldi. Ayrıca 3 mahalle ve 2 beldede karantina uygulaması devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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