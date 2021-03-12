3 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza kamerada
|12 Mart 2021 18:08
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Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.
Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere gören freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırılıyor." dedi.
Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasına tırın çok sayıda araca çarparak karşı şeride geçmesi yansıdı.
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