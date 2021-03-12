Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza kamerada

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
 12 Mart 2021 18:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere gören freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırılıyor." dedi.

Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasına tırın çok sayıda araca çarparak karşı şeride geçmesi yansıdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Okul inşaatında göçük: 1 işçi toprak altından kurtarıldı
12 Mart 2021 20:12		 'Palu Ailesi' davasında itiraf geldi! 'İspirto içirdi, ağacın altına gömdü'
12 Mart 2021 19:44
Kazada ölen oğlunu görünce 'Beni dinlemedi, neden ettin bunu bana' diye feryat etti
12 Mart 2021 19:16		 Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı tutuklandı
12 Mart 2021 18:50
Koronadan vefat eden şahsın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
12 Mart 2021 17:13		 Astsubay, tartıştığı şahsı öldürüp kimyasal maddelerle yaktı
12 Mart 2021 16:01
Hastanede 'kayıt' tartışması! 'Artistlik yapma, seni kapıda beklerim'
12 Mart 2021 14:17		 Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü
12 Mart 2021 14:03
Balıkesir'de bir arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu
12 Mart 2021 13:52		 Belediye başkanı cinayetinde sanıklardan birine müebbet, 3'üne 15'er yıl hapis cezası verildi
12 Mart 2021 12:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - Fırtına nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü mühendis hayatını kaybetti19:44 - 'Palu Ailesi' davasında itiraf geldi! 'İspirto içirdi, ağacın altına gömdü'19:28 - Teröristin USB'sinden yeri tespit edilen 10 kg EYP imha edildi19:21 - AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkisi daha tespit edildi19:16 - Kazada ölen oğlunu görünce 'Beni dinlemedi, neden ettin bunu bana' diye feryat etti19:06 - Bakanlık açıkladı: Turizm sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanacak
18:52 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:50 - Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı tutuklandı18:47 - 'Çok yüksek riskli' ilde mesai saatleri yeniden düzenlendi18:37 - Erdoğan duyurmuştu! İşte Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm detaylar18:28 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:27 - 5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı
18:25 - Bakan Kurum'dan öğrencilere müjde, genç istihdam şartı getiriliyor18:19 - İki ilden bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:16 - HSK'dan iki yeni kararname ve duyuru18:08 - 3 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza kamerada18:01 - Çok yüksek riskli ilde karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi
17:55 - Bakan Akar: Yunanistan'la görüşmelerimiz devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: Kamuya personel alımı tek adresten yapılacak
Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı tutuklandı
2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonlu virüs bizi karar alımında zorluyor
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutasyon 1
eskişehirspor'un 3 puanının silinmesi 1
karavana 1
gözyaşlarına boğulmak 2
Yaş sebze meyve 2
usb bellek 3
protein 1
unutma beni 3
13.03.2021 kayserispor vs galatasaray maçı 1
yoksulluk prodüksiyonu 1
SON İLANLAR
İstanbul Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru alacak
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 2 memur alacak
Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur alacak
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam