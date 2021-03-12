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HSK'dan iki yeni kararname ve duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu müstemir yetki taleplerine, intibak işlemlerine ve kararnamelere dair 4 duyuru yayımladı
 12 Mart 2021 18:16
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HSK'dan iki yeni kararname ve duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulundan yapılan duyurular şu şekildedir:

- Avukatlık Mesleğinden Geçen 9. Dönem Adli Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

- Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12.03.2021 Tarihli ve 223-224 Sayılı Adli ve İdari Yargı Kararnameleri

- Hakimler ve Savcılar Kurulunca 12.03.2021 tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre Avukatlık Mesleğinden Geçen 9. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının İntibak İşlemlerine İlişkin Duyuru

- Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine İlişkin 12.03.2021 Tarihli Kura Kararnamesi Sonucu

Memurlar.Net
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