HSK'dan iki yeni kararname ve duyuru
Hakimler ve Savcılar Kurulu müstemir yetki taleplerine, intibak işlemlerine ve kararnamelere dair 4 duyuru yayımladı
|12 Mart 2021 18:16
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Hakimler ve Savcılar Kurulundan yapılan duyurular şu şekildedir:
- Avukatlık Mesleğinden Geçen 9. Dönem Adli Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru
- Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12.03.2021 Tarihli ve 223-224 Sayılı Adli ve İdari Yargı Kararnameleri
- Hakimler ve Savcılar Kurulunca 12.03.2021 tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre Avukatlık Mesleğinden Geçen 9. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının İntibak İşlemlerine İlişkin Duyuru
- Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine İlişkin 12.03.2021 Tarihli Kura Kararnamesi Sonucu
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