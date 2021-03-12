5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı
İstanbul Üsküdar, Şişli, Edirne, Tokat Tanoba ve Ankara Çankaya belediyeleri 137 memur almak için ilana çıktı
|12 Mart 2021 18:27
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İstanbul Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru, İstanbul Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru, Edirne Belediyesi 13 itfaiye eri, Tokat Tanoba Belediyesi 2 memur ve Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur almak için ilana çıktı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru alacak
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 2 memur alacak
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