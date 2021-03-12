Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı

İstanbul Üsküdar, Şişli, Edirne, Tokat Tanoba ve Ankara Çankaya belediyeleri 137 memur almak için ilana çıktı
 12 Mart 2021 18:27
+Aa- Yazdır
5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı

İstanbul Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru, İstanbul Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru, Edirne Belediyesi 13 itfaiye eri, Tokat Tanoba Belediyesi 2 memur ve Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur almak için ilana çıktı

İstanbul Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru alacak

İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak

Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak

Tokat Tanoba Belediyesi 2 memur alacak

Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur alacak
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 1740 sözleşmeli Astsubay alacak
12 Mart 2021 15:30		 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
12 Mart 2021 10:20
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
12 Mart 2021 07:16		 Tarım Bakanlığı, 247 işçi alımı için yeniden kura çekecek
11 Mart 2021 15:26
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
10 Mart 2021 09:44		 İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
10 Mart 2021 08:09
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
09 Mart 2021 07:47		 MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı
05 Mart 2021 17:44
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
05 Mart 2021 11:50		 Yurt Yönetim memuru alımı için sözlü sınav tarihleri açıklandı
04 Mart 2021 08:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - Fırtına nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü mühendis hayatını kaybetti19:44 - 'Palu Ailesi' davasında itiraf geldi! 'İspirto içirdi, ağacın altına gömdü'19:28 - Teröristin USB'sinden yeri tespit edilen 10 kg EYP imha edildi19:21 - AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkisi daha tespit edildi19:16 - Kazada ölen oğlunu görünce 'Beni dinlemedi, neden ettin bunu bana' diye feryat etti19:06 - Bakanlık açıkladı: Turizm sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanacak
18:52 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:50 - Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı tutuklandı18:47 - 'Çok yüksek riskli' ilde mesai saatleri yeniden düzenlendi18:37 - Erdoğan duyurmuştu! İşte Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm detaylar18:28 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:27 - 5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı
18:25 - Bakan Kurum'dan öğrencilere müjde, genç istihdam şartı getiriliyor18:19 - İki ilden bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:16 - HSK'dan iki yeni kararname ve duyuru18:08 - 3 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza kamerada18:01 - Çok yüksek riskli ilde karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi
17:55 - Bakan Akar: Yunanistan'la görüşmelerimiz devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: Kamuya personel alımı tek adresten yapılacak
Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı tutuklandı
2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonlu virüs bizi karar alımında zorluyor
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaz dağı 1
tükenmez kalem 4
orkide 3
kösüre 1
makarna 2
karavana 1
kümbet 1
kendini kötü hissetmek 1
mıknatıs 2
koç 1
SON İLANLAR
İstanbul Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru alacak
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 2 memur alacak
Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur alacak
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam