'Çok yüksek riskli' ilde mesai saatleri yeniden düzenlendi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da alınan tedbirler kapsamında, kamu kurumlarında mesai saatleri yeniden düzenledi.
|12 Mart 2021 18:47
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunda kamu kurumlarının mesai saatlerinin görüşüldüğü bildirdi.
Alınan karar doğrultusunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi kapsamında, kentte mesai saatlerinin 15 Mart 2021'den itibaren 09:00-12:30, 13:00-17:30 olarak uygulanacağı belirtildi.
Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.
Kamu kurumları, kontrollü normalleşme süreci kapsamında 08.30-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyordu.
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