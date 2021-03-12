Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|12 Mart 2021 18:52
|+Aa- Yazdır
BIST 100 endeksi, en düşük 1.526,58, en yüksek 1.580,03 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,00 artarak 1.557,39 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,09 kazanımla 415,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2.759,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 667,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 674,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,29 değer kazanarak 7,5910 liraya, avro yüzde 1,09 artarak 9,0530 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,03 ile hisse senedi fonları oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günü yükselişle tamamladı
12 Mart 2021 18:28
|Çeyrek altın 674 TL'ye geriledi
12 Mart 2021 17:35
|Dolar haftayı yükselişle kapattı
12 Mart 2021 17:25
|Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Mart 2021 18:25
|Çeyrek altın günü 677 TL'den tamamladı
11 Mart 2021 17:45
|Dolar yönünü aşağıya çevirdi
11 Mart 2021 12:09
|Borsaya ilk elektronik para şirketi geliyor
11 Mart 2021 09:36
|Borsa günü yükselişle tamamladı
10 Mart 2021 18:23
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
10 Mart 2021 17:19
|Dolar günü 10 kuruş düşüşle kapattı
10 Mart 2021 17:16