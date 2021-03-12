Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,00 altının gram satış fiyatı yüzde 1,09, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 1,09 değer kazandı.
 12 Mart 2021 18:52
+Aa- Yazdır
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.526,58, en yüksek 1.580,03 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,00 artarak 1.557,39 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,09 kazanımla 415,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2.759,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 667,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 674,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,29 değer kazanarak 7,5910 liraya, avro yüzde 1,09 artarak 9,0530 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,03 ile hisse senedi fonları oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü yükselişle tamamladı
12 Mart 2021 18:28		 Çeyrek altın 674 TL'ye geriledi
12 Mart 2021 17:35
Dolar haftayı yükselişle kapattı
12 Mart 2021 17:25		 Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Mart 2021 18:25
Çeyrek altın günü 677 TL'den tamamladı
11 Mart 2021 17:45		 Dolar yönünü aşağıya çevirdi
11 Mart 2021 12:09
Borsaya ilk elektronik para şirketi geliyor
11 Mart 2021 09:36		 Borsa günü yükselişle tamamladı
10 Mart 2021 18:23
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
10 Mart 2021 17:19		 Dolar günü 10 kuruş düşüşle kapattı
10 Mart 2021 17:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:12 - Okul inşaatında göçük: 1 işçi toprak altından kurtarıldı19:55 - Fırtına nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü mühendis hayatını kaybetti19:44 - 'Palu Ailesi' davasında itiraf geldi! 'İspirto içirdi, ağacın altına gömdü'19:28 - Teröristin USB'sinden yeri tespit edilen 10 kg EYP imha edildi19:21 - AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkisi daha tespit edildi19:16 - Kazada ölen oğlunu görünce 'Beni dinlemedi, neden ettin bunu bana' diye feryat etti
19:06 - Bakanlık açıkladı: Turizm sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanacak18:52 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:50 - Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı tutuklandı18:47 - 'Çok yüksek riskli' ilde mesai saatleri yeniden düzenlendi18:37 - Erdoğan duyurmuştu! İşte Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm detaylar18:28 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:27 - 5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı18:25 - Bakan Kurum'dan öğrencilere müjde, genç istihdam şartı getiriliyor18:19 - İki ilden bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:16 - HSK'dan iki yeni kararname ve duyuru18:08 - 3 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza kamerada
18:01 - Çok yüksek riskli ilde karantinaya alınan köy sayısı 6'ya yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: Kamuya personel alımı tek adresten yapılacak
Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı tutuklandı
2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonlu virüs bizi karar alımında zorluyor
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
havanın psikolojiye etkisi 5
bilgisayar oyunu oynayan kadın 6
mıknatıs 2
5.kol faaliyeti 1
tarafsız yayıncılık 7
kalori 2
çuha çiçeği 1
usb bellek 3
cimcime 2
kaz dağı 1
SON İLANLAR
İstanbul Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru alacak
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 2 memur alacak
Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur alacak
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam