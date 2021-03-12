Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayıları 15 bin sınırında

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
 12 Mart 2021 21:02
+Aa- Yazdır
Vaka sayıları 15 bin sınırında

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 834 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 843 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, vefat sayısı 29 bin 356, ağır hasta sayısı 1349 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Mart 2021 22:00		 Bakanlık açıkladı: Turizm sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanacak
12 Mart 2021 19:06
'Çok yüksek riskli' ilde mesai saatleri yeniden düzenlendi
12 Mart 2021 18:47		 Erdoğan duyurmuştu! İşte Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm detaylar
12 Mart 2021 18:37
Bakan Kurum'dan öğrencilere müjde, genç istihdam şartı getiriliyor
12 Mart 2021 18:25		 HSK'dan iki yeni kararname ve duyuru
12 Mart 2021 18:16
Diyanet: 2021 fitre miktarı gelecek hafta açıklanacak
12 Mart 2021 15:38		 Öğretmenlerden kreşte çocuğa şiddet iddiasına soruşturma
12 Mart 2021 15:31
2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
12 Mart 2021 15:13		 'Ekim Kasım ayları içerisinde 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız'
12 Mart 2021 11:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:23 - CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine 'Fezai' olsun22:19 - Hakkari Emniyeti'nden terörün finans kaynağına büyük darbe22:10 - Valilikten 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarına yanıt22:06 - Jandarma masajla duran kalbini çalıştırdı, ancak yaşama tutunamadı22:00 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:52 - Ankara'da su fiyatlarında kademeli artışı öngören teklif ertelendi
21:41 - DSÖ'den 'aşı' uyarısı: Eşit dağıtılmazsa insanlar ölmeye devam edecek21:30 - Dışişleri Sözcüsü: Yunanistan FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldi21:24 - Arnavutköy'de 65 yaş üstü cuma namazı çıkışı aşılandı21:17 - Yerli aşıda 250 gönüllünün 1. doz aşısı tamamlandı21:02 - Vaka sayıları 15 bin sınırında20:52 - Diyanet İşleri Başkanı Ali erbaş: Yakında görevime döneceğim
20:51 - Selçuk Bayraktar: İBB'den kazandığımız tazminatları burs olarak vereceğiz20:40 - İş dünyası, Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomi Reformları'nı değerlendirdi20:35 - Cep telefonu üretimi 6 bin kişiye istihdam kapısı olacak20:31 - Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü:1 ölü, 4 yaralı20:18 - Nurettin Demirtaş'ın kitabının İstanbul Kitapçısı'nda satışı İBB Meclisi'nde tartışma yarattı
20:12 - Okul inşaatında göçük: 1 işçi toprak altından kurtarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: Kamuya personel alımı tek adresten yapılacak
Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi öldüren zanlı tutuklandı
5 belediye 137 memur almak için ilana çıktı
2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
'Çok yüksek riskli' ilde mesai saatleri yeniden düzenlendi
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
banyo 1
masumlar apartmanı 2
yağsız yemek yapmak 6
ebys 1
copy paste değil alın teri 2
boğaz turu 3
gözyaşlarına boğulmak 2
paha biçilemez 4
pepeçura 1
Alaşım 1
SON İLANLAR
İstanbul Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru alacak
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 2 memur alacak
Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur alacak
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam