Bakanlık açıkladı: Turizm sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanacak

MEB YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULAN YÖNETMELİK MADDELERİNE İSTİNADEN VERİLEN EK HİZMET PUANLARINI NEDEN İPTAL ETMİYOR? Danıştay, öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesine yönelik yönetmelik maddesinin yürürlüğünü durdurmuştu. Ancak, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, hukuken iptal olmuş ek hizmet puanlarına göre, il içinde yer değiştirmesi yapılmayan öğretmenlerin ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme iş ve işlemlerini yürütmektedir ki, bu işlemlerin yarın bir daha dava edilmesi halinde çok daha büyük sorunlara neden olabilecektir.