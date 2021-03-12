Bakanlık açıkladı: Turizm sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu.
|12 Mart 2021 19:06
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için çalışmaların başladığı bildirildi.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, kayıtların "https://turizmpersoneli.tga.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı kaydedildi.
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