AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkisi daha tespit edildi
|12 Mart 2021 19:21
|+Aa- Yazdır
İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı askıya alınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, aşının yan etkilerine şiddetli alerjik reaksiyonların da eklenmesi gerektiği belirtildi. EMA, ürün bilgilerinde ilacın yan etkilerinin anafilaksi ve diğer alerjik reaksiyonlar içerdiğini belirtecek şekilde bir güncelleme yapılmasını önerdi. Oxford-AstraZeneca aşısını değerlendiren EMA, "Güncelleme, Birleşik Krallık'taki yaklaşık 5 milyon aşı arasında görülen 41 olası anafilaksi raporunun incelemesine dayanıyor" ifadelerini kullandı. EMA, verilerin dikkatlice gözden geçirilmesinin ardından bu vakaların bazılarında aşı ile bir bağlantının muhtemel olduğunu belirtti.
Öte yandan EMA, anafilaksi ve diğer şiddetli alerjik reaksiyonların aşılarla çok nadiren ortaya çıkabilen bir yan etki olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması için bir neden olmadığını ifade ederek, aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı için aşının kullanımının durdurulmaması gerektiğini belirtti.
AB'de Oxford-AstraZeneca aşısı ile aşılanan 3 milyondan fazla kişide 22 kan pıhtısı vakası rapor edilmesi üzerine şu ana kadar toplamda 10 ülke aşının kullanımını durdurduğunu açıklamıştı. Aynı zamanda Tayland ve Bulgaristan da Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TÜBİTAK Başkanı açıkladı: Yerli aşı mutant virüse etkili olacak mı?
11 Mart 2021 13:16
|Uğur Şahin açıkladı: Ne kadar aşı üretebilecek?
10 Mart 2021 14:22
|Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı
10 Mart 2021 13:13
|Pfizer-BioNTech aşısı Brezilya tipi mutasyona karşı da etkili
09 Mart 2021 15:21
|İkinci kez koronavirüse yakalanmada 'mutasyon' ihtimali
05 Mart 2021 22:47
|Koronavirüs ile kan grubu arasında dikkat çeken ilişki
04 Mart 2021 17:27
|Üniversiteden 'CoronaVac' araştırması: Tek dozda antikor oluşumu yüzde 77,5
03 Mart 2021 14:53
|Koronayı ağır geçiren hastaların yarısında kalp hasarı tespit edildi
19 Şubat 2021 15:06
|Türk bilim insanları araştırdı: Bu gruptakiler koronayı neden ağır geçiriyor?
02 Şubat 2021 13:46
|'4 aşının testleri OSTİM'deki akredite laboratuvarda yapılıyor'
31 Ocak 2021 14:29