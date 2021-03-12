Teröristin USB'sinden yeri tespit edilen 10 kg EYP imha edildi
|12 Mart 2021 19:28
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İçişleri Bakanlığı, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilen 4 kişi durduruldu.
Söz konusu 4 şüphelinin illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit edilirken, bu kişilerden birinin ise PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildi.
Belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa-Adıyaman kara yolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.>
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