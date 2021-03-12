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Okul inşaatında göçük: 1 işçi toprak altından kurtarıldı
Bahçelievler'de ortaokulun inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
|12 Mart 2021 20:12
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Göçük, saat 17.30 sıralarında Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan Bağlar Ortaokulu'nun temel güçlendirme çalışması sırasında meydana geldi.
Yabacı uyruklu olduğu, ismi öğrenilemeyen 1 işçi meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu işçi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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