Nurettin Demirtaş'ın kitabının İstanbul Kitapçısı'nda satışı İBB Meclisi'nde tartışma yarattı

İBB Meclisi mart ayı oturumlarına 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam edildi.

Meclis toplantısının ilk bölümünde soru önergeleri ele alındı.

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel, kamuoyunda da tartışılan İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitabının İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda satılmasına ilişkin soru önergesi verdi.

Yücel, önergesinde şunları kaydetti:

"Terör örgütü mensubu tarafından yazılmış ve terör örgütü propagandası yapan bir kitabın İBB'ye ait kitap evlerinde satılmasının sorumlusu kim ve kimlerdir? Bu kişi veya kişiler hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Bu eylem İBB'nin seçim zamanı gizlediği ve şimdilerde ise alenileştirdiği HDP-PKK ittifakını ödeye ödeye bitiremediği diyetinin bir yansıması mıdır?"

Soru önergesi mecliste tartışmaya neden olurken, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergenin kastını aştığını dile getirdi. Balyalı, kitabın bandrolünün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini iddia ederek bu soruları bakanlığın cevaplaması gerektiğini söyledi. Balyalı, İçişleri Bakanlığının toplatma kararı sonrası kitabın satıştan kaldırıldığını kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, söz alarak kitabın satışını eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da "Eğer Kültür yayınlarında bu kitap satılıyorsa biz bunun karşısındayız. Bu kitap satılamaz. İyi Partililer olarak gerekli girişimlerde de bulunacağız." diye konuştu.

- Bandrolleri YAYFED veriyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı için bandrol konusuna açıklık getirmek istediğini söyledi.

Arısoy, Türkiye'de bandrolü Kültür Bakanlığı ile yayıncılık sektörünün iş birliğiyle Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun (YAYFED) verdiğini belirterek, "Bandrol almak için herhangi bir eserin telif belgesini göstermek yeterlidir. Bütün belgeleri tamamladığınızda bunu sektör verir. Bakanlığın kendisi vermez. Bakanlığın kendisinin yetki verdiği yayıncılık sektörü bu bandrolü verir." dedi.

Meclis'te soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy çokluğuyla kabul edildi.