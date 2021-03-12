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Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü:1 ölü, 4 yaralı
Bingöl'de otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
|12 Mart 2021 20:31
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Kaza, Bingöl-Karlıova yolu Toklular köyü mevkiinde geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AAE 423 plakalı şehirlerarası otobüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 AID 168 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç ikiye bölünürken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni de Bingöl Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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