Yerli aşıda 250 gönüllünün 1. doz aşısı tamamlandı
Yerli korona virüs aşı çalışmaları devam eden Erciyes Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti.
|12 Mart 2021 21:17
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Geçtiğimiz günlerde Faz-2 çalışmasında gönüllülere ikinci dozun uygulandığı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Çalış, "Covid-19 yerli aşımızın Faz-2 aşamasında 250 gönüllümüzün 1. dozlaması bugün tamamlandı. 1.dozlaması olan ilk gönüllülerimizde de 2. dozlamalar devam etmektedir. Faz-1'e katılan 44 ve Faz-2'ye katılan 250 gönüllümüze çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
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