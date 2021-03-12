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Arnavutköy'de 65 yaş üstü cuma namazı çıkışı aşılandı

Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii'nde kurulan mobil aşı merkezinde, cuma namazından çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs aşısı vuruldu.
 12 Mart 2021 21:24
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Arnavutköy'de 65 yaş üstü cuma namazı çıkışı aşılandı

Arnavutköy Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarına mobil aşılama merkezleri kuruldu.

Mobil merkezlerden biri de 65 yaş üstü vatandaşların rahatlıkla ulaşabilmesi için Taşoluk Yeşil Camii avlusuna kuruldu.

Cuma namazı sonrasında ise aşı olmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapıldı.

"RANDEVU ALMAKTA ZORLANDIKLARINI FARK ETTİK"

Mobil aşılama merkezleri ile ilgili konuşan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Koronavirüsle mücadelemiz bir senedir sahada sağlıkçılarımız, denetim ekiplerimiz ve bizler şeklinde çok yoğun şekilde devam ediyor. Bu illetten kurtulmanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi ise aşı olmak. Bu konuda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevu almakta zorlandıklarını fark ettik ve bu vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması açısından ilçemizin farklı noktalarına bu mobil aşı merkezlerimizi kurduk. Bugün de cuma namazı sonrasında Yeşil Cami'mizde vatandaşlarımız sağlık birimi ekiplerimizden randevularını alıyorlar ve hemen aşılamalarını yapıyorlar. Şükürler olsun ki çok da memnunuz. Randevu alamayan vatandaşlarımıza hızla burada aşı yapıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması lazım, bu konuda bizim de teşviklerimiz devam ediyor." dedi.
DHA
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