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Ankara'da su fiyatlarında kademeli artışı öngören teklif ertelendi

Başkentte, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatının 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için de 9 liraya yükseltilmesini öngören "kademeli su faturası" teklifi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğuyla ertelendi.
 12 Mart 2021 21:52
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Ankara'da su fiyatlarında kademeli artışı öngören teklif ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında 105 üyenin katılımıyla toplandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yapan Ünal, gündemdeki maddeleri ve komisyon raporlarını oylamak için 128'inci birleşimi başlattı.

Ünal, ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli su tarifesinin belirlenmesine ilişkin 22 Ocak 2021'de gönderilen teklif hakkında kararını veren Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna ait raporu meclis üyelerinin oylamasına sundu.

Hukuk ve Tarifeler Komisyonu tarafından kademeli su faturası teklifinin gerekli incelemeler ve değerlendirmeler yapılmak üzere ertelenmesinin uygun görüldüğü kararının yer aldığı rapor, AK Partili ve MHP'li üyelerin geçerli oy kullanmasıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem dışı söz alan bazı meclis üyeleri de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla duygu ve düşüncülerini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunu kapatan Ünal, meclisin 129'uncu birleşim için 8 Nisan'da saat 17.00'de toplanacağını bildirdi.

- "Kademeli su faturası" uygulaması

Dünyada yaşanan kuraklık ile küresel ısınmanın etkilerinin Türkiye'de de kendini gösterdiği ve yağışların az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarının düştüğü gerekçesiyle ASKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan "kademeli su faturası" uygulaması kapsamında, 10 metreküpe kadar kullanılacak suyun birim fiyatında değişim olmaması, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatın 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için birim fiyatın 9 liraya yükseltilmesi ve sosyal yardım alan aileler için de suyun metreküp birim fiyatının 1 liraya düşürülmesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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