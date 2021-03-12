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Valilikten 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarına yanıt

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, düzenlenen bir operasyonda polise mukavemet gösteren U.İ.'nin ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'e ait olduğu anlaşılan evin kapısının açılması üzerine eve kontrol ve görüşme amaçlı girildiği belirtildi.
 12 Mart 2021 22:10
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Valilikten 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarına yanıt

Diyarbakır Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada CHP Hazro İlçe Başkanı ve yakınlarının evlerinde baskın yapıldığı ve aile fertlerine kötü muamelede bulunulduğu şeklide iddialara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, düzenlenen bir operasyonda polise mukavemet gösteren U.İ.'nin ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'e ait olduğu anlaşılan evin kapısının açılması üzerine eve kontrol ve görüşme amaçlı girildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"11 Mart 2021 günü saat 22.00 sıralarında Hazro ilçesinde 3 farklı adreste yüklü miktarda patlayıcı madde ve otomatik silah bulunduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine, ihbar, Hazro İlçe Emniyet Amirliğimize iletilmiş, ihbara konu adreslerden birinde ikamet eden ve ihbar içeriğinde adı geçen şahıslardan E.D hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan farklı tarihlerde işlem yapıldığı ve şahsın adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör nitelikli silahın ele geçirilmesi nedeniyle oluşan kuvvetli şüphe doğrultusunda Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama kararına istinaden, ihbara konu 3 farklı adrese gidilmiştir. E.D. isimli şahsın Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ikametinde saat 02.10 sıralarında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. İhbara konu diğer iki adresin bulunduğu Bahçe Mahallesi/İncel Apartmanı'ndaki U.İ isimli şahsın ikameti ve ihbarda geçen diğer adrese saat 02.45 sıralarında gidilmiş, ikametlerden birinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. İhbarda adı geçen U.İ isimli şahsın ikametine arama işlemi amacıyla girilmek istenildiğinde ise U.İ'nin elinde bıçakla görevlilerimize mukavemet etmesi üzerine bıçağı bırakması yönünde ihtarlarda bulunulmuş, yapılan ihtarlara uymaması nedeniyle kendisine ve personelimize zarar vermesini engellemek amacıyla orantılı güç kullanılarak şahıs kontrol altına alınmıştır. U.İ isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır."
DHA
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