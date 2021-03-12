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23 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü.
|12 Mart 2021 22:51
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İddiaya göre, Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, erkek arkadaşı S.K. tarafından göğsünden tabancayla vuruldu.
Evde bulunan Narlı'nın arkadaşı 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Narlı'nın cesedi otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli S.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.
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