Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis, Karabük'te yakalandı.
|12 Mart 2021 23:32
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis, Karabük'te yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen, haklarında da FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan polis memurları İ.K. ve K.Ö. ile başpolisler E.Ç. ve K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Dört eski emniyet mensubu, Karabük'te belirlenen adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.
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