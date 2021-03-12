1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis, Karabük'te yakalandı.
 12 Mart 2021 23:32
+Aa- Yazdır
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis, Karabük'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen, haklarında da FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan polis memurları İ.K. ve K.Ö. ile başpolisler E.Ç. ve K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dört eski emniyet mensubu, Karabük'te belirlenen adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teröristin USB'sinden yeri tespit edilen 10 kg EYP imha edildi
12 Mart 2021 19:28		 FETÖ elebaşından Yunanistan'a övgü: Yunanistan, kardeş ülkedir
12 Mart 2021 17:50
FETÖ'nün sözde 'kadim abisi'ne örgüt yöneticiliğinden ceza istendi
12 Mart 2021 17:21		 FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
12 Mart 2021 16:55
Eskişehir'de 11 FETÖ sanığına hapis cezası
12 Mart 2021 15:53		 Kumpasçı askerlere FETÖ'nün maddi desteği iddianamede
12 Mart 2021 11:33
Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
12 Mart 2021 11:00		 İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
12 Mart 2021 09:37
Başkent'te FETÖ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı
12 Mart 2021 09:17		 Hapis cezası bulunan FETÖ sanığı eski polis noterde yakalandı
12 Mart 2021 09:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?00:01 - 13 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:54 - Sağlık Bakanı Koca'dan, videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı23:42 - Türkiye'den AP'ye tepki: Asılsız iddiaları reddediyoruz23:32 - Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı
22:51 - 23 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü22:40 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:34 - Akşener: HDP'lilerin yerinde olsam istifa ederdim, erken seçime giderdik22:23 - CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine 'Fezai' olsun22:19 - Hakkari Emniyeti'nden terörün finans kaynağına büyük darbe22:10 - Valilikten 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarına yanıt
22:06 - Jandarma masajla duran kalbini çalıştırdı, ancak yaşama tutunamadı22:00 - AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkisi daha tespit edildi21:52 - Ankara'da su fiyatlarında kademeli artışı öngören teklif ertelendi21:41 - DSÖ'den 'aşı' uyarısı: Eşit dağıtılmazsa insanlar ölmeye devam edecek21:30 - 'Yunanistan FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldi'
21:24 - Arnavutköy'de 65 yaş üstü cuma namazı çıkışı aşılandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
13 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mıknatıs 1
tüketici hakları 1
parafin 1
aşırı özgüven 2
boğaz turu 3
kaz dağı 1
avea 1
Alaşım 1
Sodyum 3
fiğ 2
SON İLANLAR
İstanbul Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru alacak
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 2 memur alacak
Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur alacak
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam