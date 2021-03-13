13 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
|13 Mart 2021 00:01
|+Aa- Yazdır
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy Sergisi"ne katılarak konuşma yapacak.
(İstanbul/13.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret edecek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni'ne, Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na ve Ege Bölgesi Özel Yurt İşletmecileri Derneği ile toplantıya katılacak, İzmir Tabip Odasına ziyarette bulunacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nin açılışında yer alacak.
(İzmir/07.00-17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.
(Ankara/13.30)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP İl Başkanlığını, 9. Kolordu Komutanlığını, Akbirler Süt İşleme Entegre Tesisi'ni ziyaret edecek, sektör toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsasında incelemede bulunacak.
(Erzurum/12.15-17.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Mersin Limanı Genişletme Projesi'nin temel atma törenine katılacak.
(Mersin/10.00-14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar'da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Mart 2021 23:57
|Sağlık Bakanı Koca'dan, videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
12 Mart 2021 23:54
|Türkiye'den AP'ye tepki: Asılsız iddiaları reddediyoruz
12 Mart 2021 23:42
|Akşener: HDP'lilerin yerinde olsam istifa ederdim, erken seçime giderdik
12 Mart 2021 22:34
|'Yunanistan FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldi'
12 Mart 2021 21:30
|Nurettin Demirtaş'ın kitabının İstanbul Kitapçısı'nda satışı İBB Meclisi'nde tartışma yarattı
12 Mart 2021 20:18
|Bakan Akar: Yunanistan'la görüşmelerimiz devam ediyor
12 Mart 2021 17:55
|Kılıçdaroğlu: Beylerin paşaların çocuğu değilim, halkın çocuğuyum
12 Mart 2021 16:36
|Bakan Ziya Selçuk', Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı
12 Mart 2021 16:19
|Erdoğan: Kamu görevlileri tek bir kurulda görev alabilecek
12 Mart 2021 16:15