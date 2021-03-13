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Karayolunda dehşet: Minibüsün önünü kesip sürücüyü bıçakladıkları anlar kamerada

Karayolunda dehşet: Minibüsün önünü kesip sürücüyü bıçakladıkları anlar kamerada Samsun'da karayolunda seyir halindeki minibüsü durduran saldırganlar, araç sürücüsünü bıçaklayıp darp ettiler.
 13 Mart 2021 00:31
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Karayolunda dehşet: Minibüsün önünü kesip sürücüyü bıçakladıkları anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da karayolunda seyir halindeki minibüsü durduran saldırganlar, araç sürücüsünü bıçaklayıp darp ettiler.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Akçay mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan A.C. idaresindeki 55 ACB 354 plakalı minibüs bir grup tarafından yolu kesilerek durduruldu. Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi yol ortasında 46 yaşındaki A.C.'yi bıçaklayarak darp ettiler. Saldırıda 7 yerinden bıçaklanan A.C., çevredeki vatandaşlar tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.C. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bıçaklı saldırı olayı karayolundaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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