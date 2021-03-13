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Atina'nın yeni Herkül'ü

ABD'li Jon Pahl'ın yazdığı Fetullah Gülen biyografisi Yunanca piyasaya sürüldü. Sosyal medya üzerinden FETÖ güzellemesi yapılan programa Gülen de videolu mesaj göndererek Atina'ya övgüler yağdırdı.
 13 Mart 2021 06:40
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Atina'nın yeni Herkül'ü

Türkiye'den firar eden FETÖ'cülerin ikinci vatanına dönen Yunanistan, örgütle bağını güçlendiriyor. ABD'li FETÖ sempatizanı tarihçi Jon Pahl'ın yazdığı "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) adlı kitap Yunanca'ya çevrildi. Kitap online olarak düzenlenen bir programla satışa sunuldu. Sosyal medyadan da canlı yayınlanan programa kitabın yazarı John Pahl, terörist Gülen'in tercümanı ve uluslararası medya organizasyonlarını organize eden sözde Ortak Değerler İttifakı'nın Başkanı Alp Aslandoğan, Yunan yazar Sotiris Livas, Prof. Dr. Iraklis Millas ve Sosyolog Polidefkis Papadopoulos katıldı. FETÖ'nün dünya genelinde yürüttüğü faaliyetler ve dinlerarası diyalog çalışmalarına övgüler yağdırılan programa terörist Gülen de görüntülü mesaj gönderdi. Mesajında firari FETÖ'cülere kucak açtığı için Atina'ya övgüler yağdıran Gülen, Yunanistan'ın mültecilere yönelik tavrı ile tarihe altın harflerle geçeceğini söyledi:

"Kitabın yazarı ile bir kere görüştük. Ama birçok yeri ziyaret etmiş, Erzurum'a gitmiş, İzmir'e gitmiş. Kitabın Yunanca'ya tercüme edilmesini takdirle yad ediyoruz.

FETÖ'NÜN KARDEŞ ÜLKESİ

Yunanistan bizim için önemli, belli bir dönemde de kardeş dünya. Bazı dönemlerde yanlış strateji ve taktiklerle bizi kardeşlerimizden, dostlarımızdan kopardılar.

Bir gün bu insanlar bir araya gelecektir. Dünyanın birçok yerinden gadre uğramış Türk insanı eski kardeşlerinin ülkesine (Yunanistan'ı kastediyor) gidiyor. Orada iltifat görüyor, sahipleniyorlar. O açıdan da yeni bir fasıl gibi. Gadre uğrayan insanların düşündüğü yerlerin başında Yunanistan geliyor. Yunanistan şu anda bir civanmertlik sergiledi. Bir kardeş ülke olduğunu ortaya koymuş. Biz de kardeşliğin gereğini yerine getirdikleri için takdirle yad ediyoruz. Tarihin şanlı sayfalarına pırıl pırıl altınla, gümüşle yazılmış sayfalarına öyle geçecek."

DİNİ ÖNDERMİŞ

Yunanistan'daki FETÖ reklamı bununla da sınırlı kalmadı. Yunan MEGA televizyonunda teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında program yapıldı. Programda FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler dizildi. Jon Pahl'in yazdığı "A Life of Hizmet" kitabını Yunanca piyasaya süren Papazisis Yayınlarının Müdürü Katerina Markou, MEGA televizyonunda katıldığı programda, terörist Gülen'i dini önder olarak niteleyip dünyada birçok ülkede takdir topladığını iddia etti.

VAHİM BİR GELİŞME

Yunanistan'da yapılan çevrim içi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda aleni FETÖ propagandası yapıldığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir" dedi. Aksoy, FETÖ'nün Türkiye'de 251 kişinin ölümünden ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden iş birliği beklemektedir" ifadesine yer verdi.

Yeni Şafak
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