Romanlar için farkındalık yılı
|13 Mart 2021 06:50
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AK Parti, Romanların başta eğitim ve istihdam olmak üzere, yaşadıkları birçok meseleye çözüm bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede önceki gün, bir grup AK Parti milletvekilinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, toplantıda 2019-2021 yılını içine alan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi'nin 2024 yılına kadar uzatılması kararı alındı. Koronavirüs salgını sebebiyle belgede yer alan birçok projenin uygulanamadığı belirtilirken sene içerisinde bunların tek tek hayata geçirilmeye başlayacağı aktarıldı. Yine toplantıda her şehrin sosyolojik yapısına göre projelerin yapılması konusunda değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda bundan sonra izlenecek stratejilerin çözüm odaklı yürütülmesi konusunda tavsiyeler gündeme geldi.
AK Parti kurmayları, "Bugüne kadar Roman vatandaşlarımızla ilgili birçok çalışma yaptık. Bu yıl, Romanlar adına farkındalık yılı olacak. Romanlar mahallelerinde o değişimi hissedecek. Yapmak istediğimiz projeleri yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.
Ebru Karatosun
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