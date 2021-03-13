1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronayı atlatanlara tek doz aşı vurulsun

Aşılama çalışmaları, firmaların siparişlere hızlı cevap verememesi sonucu yavaş ilerliyor. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre hastalığı atlatanlar için tek doz yeterli.
 13 Mart 2021 07:40
+Aa- Yazdır
Koronayı atlatanlara tek doz aşı vurulsun

Koronavirüs aşılarının üretim kapasitelerinin azlığı ve dağıtımındaki adaletsizlik, dünyayı yeni arayışlara itti. Bu kapsamda, özellikle hastalığı geçirenlere tek doz aşı uygulanıp uygulanmayacağına yönelik fikir ortaya atıldı. Ardından ABD'nin New York şehrinde bulunan Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesinde görevli 32 araştırmacı bir çalışma yaptı. Araştırmaya 43'ü hastalığı geçirmiş 110 kişi katıldı. Bir kısmına mRNA tabanlı Pfizer/BioNTech, bir kısmına da Moderna aşıları vuruldu. Hastalığa hiç yakalanmayanların çoğunda 9 ila 12 gün içinde antikor gelişti.

Virüse atlatanlarda ise antikor seviyesinin daha hızlı ve daha yüksek olduğu gözlendi. Bu oranın, 10 ila 45 kat fazla olduğu tespit edildi. Çalışmanın devamında hastalığı geçirmemiş kişilere ikinci doz aşılar da yapıldı. Bu kişilerde antikor seviyesi ancak bu şekilde hastalığı geçirenlerin oranlarına ulaşabildi. Sonuçlar böyle çıksa da araştırmacılar, şimdilik 'tek doz aşı' stratejisine olumlu bakmadıklarını söyledi. Araştırmacılar, bunun için daha erken olduğunu dile getirdi.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı
13 Mart 2021 10:53		 Ulaşıma nefes aldıracak tüneller için geri sayım
13 Mart 2021 10:10
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
13 Mart 2021 10:10		 Pandemi döneminde en çok Türkler görüntülü aradı
13 Mart 2021 09:32
1 litrelik enerji içeceği yasaklansın!
13 Mart 2021 09:29		 İstanbul 'Kırmızı' renkte olmaz
13 Mart 2021 09:26
Küçük Tuğçe'den doktor annesine sürpriz
13 Mart 2021 09:24		 Atina'nın yeni Herkül'ü
13 Mart 2021 06:40
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
13 Mart 2021 06:30		 Koronavirüs bir yılda hayatımızı değiştirdi
13 Mart 2021 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti10:59 - Bursa-Ankara karayolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 20 yaralı10:56 - Aksaray'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti10:55 - Esnaf, destek başvurusuna 'kek tarifi', 'laboratuvar sonucu' yükleyince yararlanamadı10:53 - Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı10:45 - Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi
10:35 - TCMB'den MKK'nın yürütebileceği bazı faaliyetlere izin10:25 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi10:10 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!10:10 - Ulaşıma nefes aldıracak tüneller için geri sayım09:51 - FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify09:45 - Ermenek Barajı ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladı
09:36 - Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'i anlattı:Tiyatrocu olma aç kalırsın kızım09:32 - Pandemi döneminde en çok Türkler görüntülü aradı09:29 - 1 litrelik enerji içeceği yasaklansın!09:28 - Uçan hırsız, uçağı kaçırınca yakayı ele verdi09:26 - İstanbul 'Kırmızı' renkte olmaz
09:24 - Küçük Tuğçe'den doktor annesine sürpriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
50 bin çoban açığına Afgan çözümü
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
Eşinden şiddet gören hemşire tek tek anlattı: 41 günlük kabus
Ünlü profesöre su altında elektrikli vatoz balığı şoku
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
Atina'nın yeni Herkül'ü
Karayolunda dehşet: Minibüsün önünü kesip sürücüyü bıçakladıkları anlar kamerada
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutasyon 1
şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 50 şartının kaldırılma 1
yaşlanmayı kabullenmemek 1
Oganesson 1
karavana 1
gözünü sözlükte açmak 1
karnıyarık 1
protein 1
sigara satış yasağının 21 yaşa çıkarılması 3
adem elması 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam