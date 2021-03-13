Koronayı atlatanlara tek doz aşı vurulsun
|13 Mart 2021 07:40
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Koronavirüs aşılarının üretim kapasitelerinin azlığı ve dağıtımındaki adaletsizlik, dünyayı yeni arayışlara itti. Bu kapsamda, özellikle hastalığı geçirenlere tek doz aşı uygulanıp uygulanmayacağına yönelik fikir ortaya atıldı. Ardından ABD'nin New York şehrinde bulunan Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesinde görevli 32 araştırmacı bir çalışma yaptı. Araştırmaya 43'ü hastalığı geçirmiş 110 kişi katıldı. Bir kısmına mRNA tabanlı Pfizer/BioNTech, bir kısmına da Moderna aşıları vuruldu. Hastalığa hiç yakalanmayanların çoğunda 9 ila 12 gün içinde antikor gelişti.
Virüse atlatanlarda ise antikor seviyesinin daha hızlı ve daha yüksek olduğu gözlendi. Bu oranın, 10 ila 45 kat fazla olduğu tespit edildi. Çalışmanın devamında hastalığı geçirmemiş kişilere ikinci doz aşılar da yapıldı. Bu kişilerde antikor seviyesi ancak bu şekilde hastalığı geçirenlerin oranlarına ulaşabildi. Sonuçlar böyle çıksa da araştırmacılar, şimdilik 'tek doz aşı' stratejisine olumlu bakmadıklarını söyledi. Araştırmacılar, bunun için daha erken olduğunu dile getirdi.
NEŞRA DURMAZ
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