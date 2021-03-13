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İzmir'de korkunç olay: Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir kişi karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
|13 Mart 2021 07:50
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İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde 23:00 sularında yangın meydana geldi. İddiaya göre, A.A., karısı N.A ile kızı E.A., içerideyken evi ateşe verdi. Olay sonrası A.A., olay yerinden kaçarken, N.A., ve kızı E.A., kendilerini evin dışına attı.
Yakalanması için çalışma başlatıldı
Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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