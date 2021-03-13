1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşinden şiddet gören hemşire tek tek anlattı: 41 günlük kabus

Ankara'da, 26 yaşındaki hemşire, severek evlendiği kocasından nişanlıyken şiddet görmeye başladı. Şiddetin dozunun gün geçtikçe arttığını söyleyen hemşire, "Sessiz kalmayın, ben sustum siz susmayın" dedi
 13 Mart 2021 08:20
+Aa- Yazdır
Eşinden şiddet gören hemşire tek tek anlattı: 41 günlük kabus

Ankara'da yaşayan hemşire S.S. (26), 6 yıl önce kendi kliniğini açtı. İş hayatında başarılı, ailesi ve arkadaşları ile mutlu ve hayata pozitif bakan hemşire, 41 gün önce severek evlendiği kocası tarafından defalarca psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı. İlk şiddeti nişanlıyken yaşayan hemşire şiddetin bir tokatla başladığını ve her defasında dozunun biraz daha arttığını belirtti. Ailesinin ve arkadaşlarının itirazına rağmen sevdiği kişiyle evlenen genç kadının hayatı altüst oldu. Kadınlar gününde eşiyle yine tartışan hemşire şiddet gördü "yeter artık" diyerek ailesinin yanına gitti, polise şikayet edip darp raporu aldı. Genç kadın boşanırsa ailesine bir şey yapar korkusu ile boşanma davası açamadığını söyledi. Şiddet gören kadınlara seslenen S.S., "Ne olursa olsun aileniz sizin yanınızda ailenizden çekinmeyin. Şiddet gördüğünüzü saklamayın. Bir kez şiddet gördükten sonra ne yazık ki devamı geliyor. Sessiz kalmayın. Ben sustum, siz susmayın" diye konuştu.

'EMİNE BULUT GİBİ OLMASIN'

Sabah gazetesinden Fatma Göksu'nun haberine göre, anne D.S. ise kızının evlenmemesi için dil döktüklerini fakat dinletemediklerini söyledi. Kızının can güvenliğinin olmadığını belirten anne D.S., "Hiçbirimiz istemedik. 'Evleneceğim' dedi, engel olamadık. 41 günlük evliler ama 4 kez şiddet gördü kızım. Evladım yine şiddet gördü mü, canı yanıyor mu endişesi ile yaşamak istemiyorum. Sonunda şikayetçi olmasına ikna edebildik. 'Seni 3. sayfa haberlerinde görmek istemiyorum kızım' dedim. 'Gidişat iyi değil. Ne olur bu kötülüğü kendine yapma' dedik. Evladımızın can güvenliği yok. Bir gün bir kavga esnasında kızım ölecek diye korkuyorum. Aleyna Çakır'ın, Emine Bulut'un ve daha nice katledilen kadınlardan birinin de kızım olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KIZIM MANTIKLI DÜŞÜNEMİYOR'

Gözü yaşlı anne D.S., "Saçının teline zarar gelmesin diye çabaladık, zorluklar içinde büyüttük. Bir başkasının evladıma hunharca saldırmasını hazmedemiyorum. Damat denen şahıs 'Babanı, kardeşini öldürürüm, tararım diye kızımı tehdit ediyor. Ben her gün kızım evine gittikten sonra elim yüreğimin üstünde 'Kızım bugün kavga etti mi? Kızıma vurdu mu kızım öldü mü acaba?' diye düşünmekten yoruldum. Mesaj atıyorum ardından 1 dakika içinde cevap vermezse arıyorum. Ben bu korku ile yaşamak istemiyorum. O hasta adamın baskısı yüzünden panik atak oldum. Kızım mantıklı düşünemiyor sevgi zannettiği saplantı belki korkuya dönüştü. Kızıma tedavi aldıramıyorum. Çok çaresizim, tek isteğim kızıma bir şey olmasın" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu
13 Mart 2021 11:14		 Bursa-Ankara karayolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 20 yaralı
13 Mart 2021 10:59
Aksaray'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti
13 Mart 2021 10:56		 Uçan hırsız, uçağı kaçırınca yakayı ele verdi
13 Mart 2021 09:28
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
13 Mart 2021 09:13		 İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu
13 Mart 2021 09:09
İzmir'de korkunç olay: Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi
13 Mart 2021 07:50		 23 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü
12 Mart 2021 22:51
Hakkari Emniyeti'nden terörün finans kaynağına büyük darbe
12 Mart 2021 22:19		 Valilikten 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarına yanıt
12 Mart 2021 22:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti10:59 - Bursa-Ankara karayolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 20 yaralı10:56 - Aksaray'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti10:55 - Esnaf, destek başvurusuna 'kek tarifi', 'laboratuvar sonucu' yükleyince yararlanamadı10:53 - Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı10:45 - Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi
10:35 - TCMB'den MKK'nın yürütebileceği bazı faaliyetlere izin10:25 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi10:10 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!10:10 - Ulaşıma nefes aldıracak tüneller için geri sayım09:51 - FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify09:45 - Ermenek Barajı ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladı
09:36 - Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'i anlattı:Tiyatrocu olma aç kalırsın kızım09:32 - Pandemi döneminde en çok Türkler görüntülü aradı09:29 - 1 litrelik enerji içeceği yasaklansın!09:28 - Uçan hırsız, uçağı kaçırınca yakayı ele verdi09:26 - İstanbul 'Kırmızı' renkte olmaz
09:24 - Küçük Tuğçe'den doktor annesine sürpriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
50 bin çoban açığına Afgan çözümü
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
Eşinden şiddet gören hemşire tek tek anlattı: 41 günlük kabus
Ünlü profesöre su altında elektrikli vatoz balığı şoku
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
Atina'nın yeni Herkül'ü
Karayolunda dehşet: Minibüsün önünü kesip sürücüyü bıçakladıkları anlar kamerada
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
khklıların 75.4 oranında cumhur ittifakına oy vermesi 1
üç beyaz 6
adem elması 1
atalarımız ne demiş 1
paha biçilemez 3
Sodyum 3
Alaşım 1
dört kollu 2
pazar kahvaltısı 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam