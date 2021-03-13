Güvenli ödemeye rağbet olmadı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) gönderilen yazıda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan düzenlemeyle, ikinci el taşıt alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde, taşıtın satış bedelinin, taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistem üzerinden ödeneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında geçen sene imzalanan protokolle, güvenli ödeme sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için TNB'nin yetkilendirildiği kaydedildi. Yazıda, Güvenli Ödeme Sistemi'nin TNB tarafından geçen yıl kullanıma açılmasına rağmen düzenlemeye uyulmadığı belirtilerek, "İkinci el motorlu kara taşıtı satış sayısı ve sistemin kullanım sayısı karşılaştırıldığında, işletmelerce yönetmelik hükmüne riayet edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır" denildi.

Bakanlık yazısında, ikinci el taşıt ticareti yapan işletmeler tarafından yapılan satışlarda, taşıt bedelinin tamamı ya da bir kısmının kağıt para, madeni para, havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılması gerektiği vurgulanarak, yönetmeliğe uymayan işletmeler için yaptırım uyarısında bulunuldu. Yazıda, ikinci el motorlu taşıt ticaretiyle uğraşan tüm işletmelerin, sistemin kullanılması ile ilgili uyarılması istendi.

Dolandırıcılığa karşı engel

İkinci el otomobillerde geçen sene zorunlu hale gelen sistem ile araç satışlarında alıcının satıcıya ödeyeceği bedel, önce emanet hesabına aktarılıyor, işlem bitinceye kadar bloke halde kalıyor. Aracın noterdeki devir işleminin sonuçlandırıldığı bilgisinin aktarılmasıyla para, satıcının hesabına iletilerek satış tamamlanıyor. Bu sistemle araç alım satımında dolandırıcılığın engellenmesi, önce paranın verilmesi - aracın devredilmesi tartışmalarının sona erdirilmesi amaçlanıyordu.