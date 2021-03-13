1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti'den baraj için % 5 önerisi

AK Parti'nin siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik çalışmalarına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın yaptığı son açıklamalar, İYİ Parti'de de yankı buldu. Milliyet'e konuşan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, "Yüzde 10 barajı, temsilde adaleti zedeleyen bir oran. Bunun düşürülmesi gerekir. Her düşüncenin Meclis'te temsil edilmesi esas olmalı. Bu sebeple yüzde 5'e düşürülmesi doğru bir yaklaşım olur. Temsilde adaleti sağlar. Barajın düşürülmesine olumlu bakarız. Kişisel kanaatim barajın olmaması. Her fikir Meclis'te temsil edilmeli" dedi.
 13 Mart 2021 08:53
+Aa- Yazdır
İYİ Parti'den baraj için % 5 önerisi

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Başvurulan diğer parti yetkilileri de, Türkiye'de demokrasinin tam ve kamil uygulanması açısından barajın sıfır olarak belirlenmesinin önemine vurgu yaparken, AK Parti'nin seçim sistemine yönelik çalışmayı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, TBMM'yi etkisizleştirmesi nedeniyle hazırlandığını" savundu. Yetkililer, "Parti programımızda 'Çoğulcu ve katılımcı demokratik siyasi düzen için, her partinin TBMM'de temsili gerektiği düşüncesiyle; milletvekili seçimlerinde genel seçim barajı yüzde 5'e düşürülecek' ifadesi var. İYİ Parti, demokrasiye katkı sağlayacak her konuyu inceleyip görüş ve önerilerini açıklar" ifadelerini kullandı.

Sistem tepkisi

"Erken seçim ihtimalini göz ardı etmediklerini" kaydeden parti kurmayları, Yazıcı'nın, "Vekilleri seçmene yaklaştırmak lazım. Daraltılmış sistemin daha uygun olduğunu düşünüyoruz" açıklamasına ilişkin olarak da "Çalışmanın netleşmediğini, görüşler alındıktan sonra MHP ile istişare edileceğini anlıyoruz. Daraltılmış bölge sisteminde, her bölgenin 'bölge barajı' yüzde 20'ye çıkmış olur. Oy oranı yüksek partiler için sorun teşkil etmez ancak oy oranı düşük partilerin TBMM'de temsili zorlaşır. Bir taraftan temsilde adaletin sağlanması amaçlanırken, bu uygulama adaleti tamamen yok edecek bir duruma dönüşebilir" görüşünü dile getirdi.

Liste vurgusu

Yetkililer, daraltılmış bölge sistemi ile illerdeki seçim çevresi sayısının artırılması halinde, Türkiye genelinde barajı aşamayan partilerin ittifak ile TBMM'ye girebilmesinin zorlaşacağını savunurken, bu durumda, adayların kendi partilerinden değil, oy oranı yüksek partilerin listesinden seçime girme yoluna girebileceğini, seçimin ardından da listesinde olduğu partiden istifa edip TBMM'de kendi partisini temsil etmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
13 Mart 2021 11:10		 Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi
13 Mart 2021 10:45
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi
13 Mart 2021 10:25		 Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
13 Mart 2021 08:27
50 bin çoban açığına Afgan çözümü
13 Mart 2021 08:05		 Dış politikada bahar havası
13 Mart 2021 07:20
Romanlar için farkındalık yılı
13 Mart 2021 06:50		 Dışişleri Bakanlığı, 'Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda aldığı kararları reddediyoruz'
13 Mart 2021 00:44
13 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
13 Mart 2021 00:01		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Mart 2021 23:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:15 - Mali müşavirler 'Ekonomi Reform Paketi'ni olumlu karşıladı11:14 - Plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu11:10 - İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti10:59 - Bursa-Ankara karayolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 20 yaralı10:56 - Aksaray'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti10:55 - Esnaf, destek başvurusuna 'kek tarifi', 'laboratuvar sonucu' yükleyince yararlanamadı
10:53 - Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı10:45 - Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi10:35 - TCMB'den MKK'nın yürütebileceği bazı faaliyetlere izin10:25 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi10:10 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!10:10 - Ulaşıma nefes aldıracak tüneller için geri sayım
09:51 - FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify09:45 - Ermenek Barajı ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladı09:36 - Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'i anlattı:Tiyatrocu olma aç kalırsın kızım09:32 - Pandemi döneminde en çok Türkler görüntülü aradı09:29 - 1 litrelik enerji içeceği yasaklansın!
09:28 - Uçan hırsız, uçağı kaçırınca yakayı ele verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
50 bin çoban açığına Afgan çözümü
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
Eşinden şiddet gören hemşire tek tek anlattı: 41 günlük kabus
Ünlü profesöre su altında elektrikli vatoz balığı şoku
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
Atina'nın yeni Herkül'ü
Karayolunda dehşet: Minibüsün önünü kesip sürücüyü bıçakladıkları anlar kamerada
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
havanın psikolojiye etkisi 5
protein 1
yaşlanmayı kabullenmemek 1
dört kollu 2
yeşil mercimek 1
masumlar apartmanı 2
yoksulluk prodüksiyonu 1
pazar kahvaltısı 1
orkide 3
Siyasi gaflar 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam