İYİ Parti'den baraj için % 5 önerisi

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Başvurulan diğer parti yetkilileri de, Türkiye'de demokrasinin tam ve kamil uygulanması açısından barajın sıfır olarak belirlenmesinin önemine vurgu yaparken, AK Parti'nin seçim sistemine yönelik çalışmayı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, TBMM'yi etkisizleştirmesi nedeniyle hazırlandığını" savundu. Yetkililer, "Parti programımızda 'Çoğulcu ve katılımcı demokratik siyasi düzen için, her partinin TBMM'de temsili gerektiği düşüncesiyle; milletvekili seçimlerinde genel seçim barajı yüzde 5'e düşürülecek' ifadesi var. İYİ Parti, demokrasiye katkı sağlayacak her konuyu inceleyip görüş ve önerilerini açıklar" ifadelerini kullandı.

Sistem tepkisi

"Erken seçim ihtimalini göz ardı etmediklerini" kaydeden parti kurmayları, Yazıcı'nın, "Vekilleri seçmene yaklaştırmak lazım. Daraltılmış sistemin daha uygun olduğunu düşünüyoruz" açıklamasına ilişkin olarak da "Çalışmanın netleşmediğini, görüşler alındıktan sonra MHP ile istişare edileceğini anlıyoruz. Daraltılmış bölge sisteminde, her bölgenin 'bölge barajı' yüzde 20'ye çıkmış olur. Oy oranı yüksek partiler için sorun teşkil etmez ancak oy oranı düşük partilerin TBMM'de temsili zorlaşır. Bir taraftan temsilde adaletin sağlanması amaçlanırken, bu uygulama adaleti tamamen yok edecek bir duruma dönüşebilir" görüşünü dile getirdi.

Liste vurgusu

Yetkililer, daraltılmış bölge sistemi ile illerdeki seçim çevresi sayısının artırılması halinde, Türkiye genelinde barajı aşamayan partilerin ittifak ile TBMM'ye girebilmesinin zorlaşacağını savunurken, bu durumda, adayların kendi partilerinden değil, oy oranı yüksek partilerin listesinden seçime girme yoluna girebileceğini, seçimin ardından da listesinde olduğu partiden istifa edip TBMM'de kendi partisini temsil etmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.