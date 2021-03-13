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İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir sokakta erkeğe ait ceset bulundu.
|13 Mart 2021 09:09
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Alınan bilgiye göre, 9147 Sokak'ta bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.
Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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