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Gaziantep'te geliştirildi! Koronavirüsü erken teşhis ediyor

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, koronavirüse karşı savaş açan vücudun bağışıklık sistemini kontrolden çıkaran sitokin fırtınasını ölçen ve erken önlem alınmasını sağlayan 'biyosensör metodu' geliştirdi.
 13 Mart 2021 09:16
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Sistemle ilgili 4 aylık yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Lütfi Yola, 'biyosensör metodu' sistemi ile birlikte koronavirüste erken teşhis durumunun mümkün olduğunu söyledi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, 4 aylık çalışmanın ardından virüse karşı savaş açan vücudun bağışıklık sistemini kontrolden çıkaran sitokin fırtınasını ölçen ve erken önlem alınmasını sağlayan 'biyosensör metodu' geliştirdiğini söyledi. 2019 yılında kalp krizi ve akciğer kanseri riskini anlık olarak tahmin edebilen, insan sağlığına ve çevreye zararsız biyosensörlerle bilime yapmış olduğu katkılar nedeniyle Sağlık Bilimleri alanında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde verilen Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülünü alan Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, koronavirüse yönelik yeni alternatif çözüm bulmaya yönelik yeni teşhis yöntemi geliştirmek için çalışma yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Gaziantepte geliştirildi Koronavirüsü erken teşhis ediyor
"Koronavirüs salgını ortaya çıktığı günden bu yana erken teşhisin önemini bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Çalışma ekibimizle özellikle son 1,5 yıl içerisinde önemli hastalıkların erken teşhisine yönelik biyomedikal sistemlerin ya da biyosensör sistemlerin tasarlanması ve uygulanması üzerine önemli çalışmalar yapmaktayız. Yaklaşık 4 aydır koronavirüse karşı nasıl yeni alternatifler bulabiliriz ya da nasıl yeni bir teşhis yöntemi bulabiliriz soruları üzerinde yoğunlaşmaya başladık. Koronavirüs vakalarında sıklıkla görülen akut solunum sıkıntısı sendromu olarak bilinen ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır. Mers ve Sars vakalarında olduğu gibi koronavirüs vakalarında da aynı şekilde görülen sitokin salınım sendromu ile ilişkili solunum sıkıntısıyla aslında benzer özellikler taşımaktadır. Sitokin salınım sendromu ile ilişkili yeni tedavi stratejilerinin örneğin değişik semptomların tespitine yönelik immünosensörler ya da biyosensörler gibi yeni tedavi stratejilerinin koronavirüs ile yapılan klinik çalışmaları hızlı bir şekilde girdiği görülmektedir. Yaklaşık 4 aydır süren ve koronavirüs tespitine yönelik yol gösterici olarak yüksek hassasiyette bir immünosensör tasarımını gerçekleştirdik."

Gaziantepte geliştirildi Koronavirüsü erken teşhis ediyor
Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yol, çevre dostu olarak tasarladıkları uygulamanın en kısa sürede hayata geçirileceğini de vurgulayarak, "Bu sistemin en önemli özelliği hem çevre dostu olması hem de ekonomik olması, aynı zamanda kullanılan klasik tekniklere nazaran daha hızlı cevap verme süresinin olması sayesinde erken teşhisi sağlamaktadır. Bu sayede literatür dünyasına kattığımız bizim en önemli çalışmalarda birisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar ışığında yine aynı şekilde önemli hastalıkların teşhisine yönelik biyosensörlerin tasarımını devam ettiriyoruz. En kısa sürede koronavirüs vakalarının tespitine yönelik çalışmalarımızı, gerçek numune uygulama kısmına da başlayacağız" diye konuştu.
DHA
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