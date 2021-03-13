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Küçük Tuğçe'den doktor annesine sürpriz

Trabzon'da 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı, babasının yardımıyla kendi bedenine göre özel tasarlanan filyasyon ekibi tulumu giyip, aldığı çiçeklerle gittiği hastanede, salgın nedeniyle aylardır ayrı yaşamak zorunda kaldığı doktor annesi Nalan Yakıcı'yı (43) ziyaret etti, Tıp Bayramı'nı kutladı. Yakıcı, kızının sürpriziyle gözyaşlarına hakim olamazken, sağlık görevlileri de özel ziyaret karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
 13 Mart 2021 09:24
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık görevlileri, özveri gösteriyor, fedakarca çalışıyor. Salgının ülke genelinde yayılmasının ardından evlerine gidemeyen, kendilerini izole etmek zorunda kalan sağlıkçılar, ailelerinden uzak yaşamak zorunda kalıyor. Salgınla mücadelede özveriyle çalışıp, ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen sağlık çalışanlarından biri de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümü'nde görevli Dr. Nalan Yakıcı.

KÜÇÜK KIZDAN DOKTOR ANNESİNE ÖZEL SÜRPİZ

Dr. Nalan Yakıcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında eşi Sait Yakıcı ve kızı Tuğçe'den aylardır ayrı yaşıyor. İlkokulda öğrenim gören Tuğçe Yakıcı da tüm arkadaşları gibi salgının sona ermesini bekliyor. Kucaklaşacağı arkadaşlarıyla oyunlar oynayacağı günün tekrar geri gelmesini hayal eden Tuğçe Yakıcı, annesinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak istedi. Babasının yardımıyla kendi bedenine göre özel tasarlanan filyasyon ekibi tulumu giyinen Tuğçe Yakıcı, aldığı çiçeklerle geldiği hastanede, doktor annesini ziyaret edip, Tıp Bayramı'nı kutladı. Nalan Yakıcı, kızının sürpriziyle gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer sağlık görevlileri de özel ziyaret karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

'TIP BAYRAMI BU YIL BİZİM İÇİN DAHA ANLAMLI'

Kızının sürpriziyle mutluluk duyan Dr. Nalan Yakıcı, koronavirüs sürecinin her anlamda yıpratıcı olduğunu belirterek, "Koronavirüs hayatımıza girdiğinden kendimizi izole ettik. Ailelerimizden ayrı kalmak zorunda kaldık. Evlerimizi ayırdık, onlara dokunamaz, göremez, sarılamaz olduk. Sevdiklerimizin sağlıkları söz konusuydu. İlk dönemlerde kızımı hiç göremiyordum. Şimdi aşılandık ve gerekli önlemleri alarak sevdiklerimizi uzaktan görmeye çalışıyoruz. Fedakarca çalışıyoruz ama bunun yanı sıra ailemizden de fedakarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Kızım Tıp Bayramı'nı kutlamak için beni ziyarete gelerek sürpriz yaptı. Uzun süredir kızımı görmüyordum. Bu sürpriz bana büyük moral ve motivasyon oldu. Tıp Bayramı bu yıl bizim için daha anlamlı. Bu dönem sağlık çalışanları için hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok yıpratıcı oldu. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu" dedi.
DHA
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