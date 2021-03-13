İstanbul 'Kırmızı' renkte olmaz
|13 Mart 2021 09:26
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Yüksek risk oranıyla turuncu listede olan İstanbul'da vaka oranlarında artış yaşanması, renginin kırmızıya döneceği endişesi yarattı. Ancak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, megakentin renginin değişmeyeceği görüşünde:
"İstanbul'da polikliniklerde bir artış söz konusu ama bunun halihazırda hastaneye ve yoğun bakıma yüklediği yükte bir artış yok. Ayrıca salgının kontrolünde de bir tedirginlik söz konusu değil. Çok merak edilen konu acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerine çıktığı için kırmızı olur mu? Benim hesaplarıma ve sahayı görmeme göre İstanbul kırmızı olmayarak, bulunduğu renkte devam eder. Ankara da çok tartışılan illerden biri. Evet düne göre vaka artışı söz konusu ama renk değişikliğine götürecek bir tablo görünmüyor. Küçük illerde bunlar olabilir ancak burada bir ili komple döndürmek yerine o ildeki bazı kararları, kırmızı iller kararında alabilirsiniz. İlin rengi değişmekten öteye, bir kısım illerde il rengiyle kalmakla beraber, Hıfzıssıhha Kurulu bir üst renge ait kararlar alabilir."
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