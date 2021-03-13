Uçan hırsız, uçağı kaçırınca yakayı ele verdi

KAHRAMANMARAŞ'taki bir alışveriş merkezinde iki farklı işyerinden elektronik eşyalar çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. İşyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, her iki olayın şüphelisinin aynı kişi olduğunu saptadı. Ekipler, şüphelinin Yozgat'ta dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden geçen yıl mayıs ayında izinli çıkan Yavuz Ş. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Yavuz Ş.'nin Malatya ve Kırklareli'ndeki alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı ve çaldığı eşyaları kargo ile İstanbul'a gönderip, kendisinin de bu şehre uçakla gittiği saptandı.

BU KEZ UÇAĞI KAÇIRDI

Havalimanına giden ekipler, İstanbul uçağının kalktığını belirledi. Yolcu listesini kontrol eden ekipler, Yavuz Ş.'nin bilet aldığını, ancak uçağa binmediğini öğrendi. İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne bindiği belirlenen Yavuz Ş., yoldayken Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş'a getirilen Yavuz Ş.'nin uçağı kaçırdığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yavuz Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.