1 litrelik enerji içeceği yasaklansın!

/p>



Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre: Tüketici Hakları Derneği (THD), 1 litrelik enerji içeceklerinin yasaklanması ve içerisindeki etken maddelerin ağırlıklarının kutulara açıkça, okunur şekilde yazılması için Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na göndermek üzere rapor hazırladı. Tüketilen enerji içeceği miktarı arttıkça, riskin de arttığı belirtilen raporda şu tespitlere yer verildi:

ETKEN MADDELER YAZMIYOR

"Tebliğde, 1 litredeki enerji içeceğinde bulunan kafein, inositol, glukoronolakton, taurin miktarı belirlenmiş olmasına karşın diğer maddelerin litredeki ağırlıkları belirtilmiyor. Tebliğde yarım litreyi geçmemek üzere içindeki maddelerin ağırlıkları belirtilmeli. Ama 1 litrelik ambalajlarda satışı kesinlikle yasaklanmalı. Denetimlere ve analizlere ağırlık verilmeli, tebliğdeki tatlandırıcıların kullanılabileceğine ilişkin hüküm kaldırılmalı. Bu içeceklerin 18 yaş altındaki çocuklara satışının yasak olduğu konusunda zincir marketler uyarılmalıdır.

ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR

Araştırmada enerji içeceklerinde bulunan ve hepsi de sentetik maddeler olan kafein, inositol, glukoronolakton, taurin gibi maddelerin birbiriyle etkileşim göstermesi nedeniyle, sağlık yönünden risk oluşturabileceği belirtilmektedir. Bu riskler arasında ani kalp krizi, böbrek yetmezliği; şeker, pankreas, bağırsak hastalıkları, Haşimato, Alzheimer; alkol ile birlikte tüketildiğinde ani ölüm riski, psikolojide bozulma, karaciğerde yağlanma, çeşitli kanser hastalıkları, tansiyon, fazla tüketildiğinde kafein zehirlenmesi, tüketilmediğinde mutsuzluk, hamilelikte ise düşük riski yer almaktadır."

BAĞIMLILIK YAPIYOR

THD Başkanı Turhan Çakar, "Enerji içeceğinin içindeki kafein bağımlılık yapıyor. Günlük 500 ml'den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez uyarıları sıralanıyor. Tebliğe göre bu uyarılar etikete de yazılması yasal zorunluluk" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara