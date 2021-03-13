Pandemi döneminde en çok Türkler görüntülü aradı
İngiltere merkezli 'We Are Social' ajansının yaptığı araştırma, Türk internet kullanıcılarıyla ilgili ilginç verileri ortaya koydu.
|13 Mart 2021 09:32
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Araştırmanın detaylarını paylaşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi Burçin Önder, "Görüntülü aramada, QR kodu kullanımında ve sesli aramada dünya ortalamasının üstündeyiz.
EN FAZLA HÜRRİYET ARANDI
Türk insanı arama motorunda en fazla hava durumu, Hürriyet, EBA, çeviri ve altın kelimelerini aramış" dedi. Türkiye'de nüfusun 84 milyondan fazla olduğunun altını çizen Önder, "Türkiye'de 77 milyon kişinin mobil cihazı olduğu tahmin ediliyor. 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Sadece geçen yıl sosyal medya kullanıcılarının arasına 6 milyon yeni kullanıcı katıldı" bilgilerini verdi.
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