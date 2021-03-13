Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'i anlattı:Tiyatrocu olma aç kalırsın kızım
|13 Mart 2021 09:36
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Oyuncu, babasıyla ilişkisini şöyle anlatıyor: Tiyatro kulislerinde büyüdüm. Babama aşıktım, Sonunda da armut dibine düştü.
'ONA SÖYLEMEYİN, BAŞARIM SÜRPRİZ OLSUN'
Oyunculuğa babasından gizli başladığını söyleyen Pelin Öztekin, macerasının nasıl başladığını şöyle anlattı:
İlk dizi projem 'Hayat Bilgisi'dir. Görüşmeye gittiğimde ben gizli gizli ajansa kaydolmuştum.
Babamın haberi yoktu. Dört seçmeye gittim, biri onaylandıktan sonra sözleşmeye imza atarken, 'Sakın babama söylemeyin, başarım sürpriz olacak' dedim.
Dizinin ilk yayın tarihi 16 Eylül'dü. Babamı arayıp 'Ne yapıyorsun?' dedim. 'Evdeyim' dedi. Ben de 'O zaman TV'yi aç, 'Hayat Bilgisi' var' dedim. 'Ne yapayım gençlik dizisini?' dedi. 'Belki kızını izlemek istersin, ben şimdi kapatıyorum, ikinci bölümü çekiyoruz, setteyim' dedim. Maceram böyle başladı."Sonra babasından gizli BKM Mutfak'a girdiğini belirten Öztekin, "İkinci veya üçüncü ayında babam benim orada eğitim aldığımı öğrendi. Hiçbir zaman babası sayesinde bir şey oldu değil de, 'Aaa babası Rasim Öztekin'miş denmesini istedim" diye konuştu.
'AÇ KALIRSIN SAKIN TİYATROCU OLMA'
Oyuncu olmaya karar verdikten sonra babasının kendisini vazgeçirmek için büyük çaba sarf ettiğini anlatan Öztekin, sözlerine şöyle devam etti:
"Babam bütün arkadaşlarını nedensizce benimle görüşmeye getiriyor... Hepsi tiyatronun zorluklarını anlatıyor. Babamın gençliğindeki gibi tiyatroların dolmadığını söylüyorlar. 'Kızım aç kalırsın, yapma'ya kadar gelen durumlar oldu. Beni ikna edip vazgeçirmeye çalıştılar. Ama ben bir şeyi yapma dediklerinde daha çok yapası gelen bir insanım. Babam bir gün odama geldi 'Okumayan insandan oyuncu olmaz' dedi. Benim şu an üç kütüphaneye yetecek kadar okuduğum kitabım var."
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