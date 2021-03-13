Ermenek Barajı ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladı
|13 Mart 2021 09:45
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DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Karaman'ın Ermenek ilçesinde dar bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), işletmeye alındığı günden itibaren ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine önemli katkıda bulundu.
Çift eğrili asimetrik ince kemer beton tipinde inşa edilen 218 metre yüksekliğiyle, genişliği tepede 150 metreden az olan, tabanda ise yer yer 5 metreye kadar düşen dar ve derin bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı'nın yapımı kablo vinç sistemiyle iş makinelerinin havadan taşınmasıyla tamamlanmıştı.
Teknik olarak Türkiye'nin en zorlu baraj projelerinden biri niteliğindeki Ermenek Barajı ve HES, 306 megavat kurulu güce ve 1 milyar 669 milyon kilovatsaat yıllık enerji üretme kapasitesine sahip bulunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, kurumun son 18 yılda ciddi projelere imza attığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ermenek Barajı'nda elektrik üretmeye 2012 yılında başladık. Göksu Nehri üzerine inşa edilen Ermenek Barajı'ndan her yıl üretilen 1 milyar 669 milyon kilovatsaat enerji yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kurulduğu günden bu yana ise barajda 8,5 milyar kilovatsaat elektrik üretilmiş olup, bunun da ekonomiye katkısı 3 milyar 500 milyon liradır. Yani yaklaşık 9 yılda ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladık. Ayrıca Ermenek Barajı, Türkiye'nin yöre turizmine de olumlu katkıda bulunmaktadır."
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