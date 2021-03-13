1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify

İslam dinine hakaret eden içerikleriyle tepki çeken müzik platformu Spotify'ın bir skandalı daha ortaya çıktı! Terör örgütü FETÖ yandaşları, platform üzerinden FETÖ propagandası yapıyor, Spotify ses çıkarmıyor
 13 Mart 2021 09:51
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify

GÜNAYDIN iki gündür Spotify'da alçak ifadelerle dini değerlere yapılan saldırıyı manşetlerine taşıyor. Konu infiale neden olsa da Spotify yetkilileri sessizliğini koruyor.

Bu arada Spotify'da sadece dini değerlere saygısızlık edenlere göz yumulmadığı, hain darbe girişimiyle kendi milletini hedef alan FETÖ'nün de propagandasının yapıldığı ortaya çıktı. Podcast olarak yüklenen pek çok dosyada FETÖ elebaşının konuşmaları yayınlanıyor, ayrıca terör örgütü FETÖ yandaşlarının yuvalanmasına da ses çıkarılmıyor.

Hakan Uç
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı
12 Mart 2021 23:32		 Teröristin USB'sinden yeri tespit edilen 10 kg EYP imha edildi
12 Mart 2021 19:28
FETÖ elebaşından Yunanistan'a övgü: Yunanistan, kardeş ülkedir
12 Mart 2021 17:50		 FETÖ'nün sözde 'kadim abisi'ne örgüt yöneticiliğinden ceza istendi
12 Mart 2021 17:21
FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
12 Mart 2021 16:55		 Eskişehir'de 11 FETÖ sanığına hapis cezası
12 Mart 2021 15:53
Kumpasçı askerlere FETÖ'nün maddi desteği iddianamede
12 Mart 2021 11:33		 Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
12 Mart 2021 11:00
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
12 Mart 2021 09:37		 Başkent'te FETÖ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı
12 Mart 2021 09:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:15 - Mali müşavirler 'Ekonomi Reform Paketi'ni olumlu karşıladı11:14 - Plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu11:10 - İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti10:59 - Bursa-Ankara karayolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 20 yaralı10:56 - Aksaray'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti10:55 - Esnaf, destek başvurusuna 'kek tarifi', 'laboratuvar sonucu' yükleyince yararlanamadı
10:53 - Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı10:45 - Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi10:35 - TCMB'den MKK'nın yürütebileceği bazı faaliyetlere izin10:25 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi10:10 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!10:10 - Ulaşıma nefes aldıracak tüneller için geri sayım
09:51 - FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify09:45 - Ermenek Barajı ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladı09:36 - Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'i anlattı:Tiyatrocu olma aç kalırsın kızım09:32 - Pandemi döneminde en çok Türkler görüntülü aradı09:29 - 1 litrelik enerji içeceği yasaklansın!
09:28 - Uçan hırsız, uçağı kaçırınca yakayı ele verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
50 bin çoban açığına Afgan çözümü
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
Eşinden şiddet gören hemşire tek tek anlattı: 41 günlük kabus
Ünlü profesöre su altında elektrikli vatoz balığı şoku
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
Atina'nın yeni Herkül'ü
Karayolunda dehşet: Minibüsün önünü kesip sürücüyü bıçakladıkları anlar kamerada
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalori 2
gıda israfı 1
Uçlu kalem 2
parafin 1
yoksulluk prodüksiyonu 1
fiğ 1
karnıyarık 1
kösüre 1
zehir zemberek 2
aşırı özgüven 2
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam