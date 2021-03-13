FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
İslam dinine hakaret eden içerikleriyle tepki çeken müzik platformu Spotify'ın bir skandalı daha ortaya çıktı! Terör örgütü FETÖ yandaşları, platform üzerinden FETÖ propagandası yapıyor, Spotify ses çıkarmıyor
|13 Mart 2021 09:51
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GÜNAYDIN iki gündür Spotify'da alçak ifadelerle dini değerlere yapılan saldırıyı manşetlerine taşıyor. Konu infiale neden olsa da Spotify yetkilileri sessizliğini koruyor.
Bu arada Spotify'da sadece dini değerlere saygısızlık edenlere göz yumulmadığı, hain darbe girişimiyle kendi milletini hedef alan FETÖ'nün de propagandasının yapıldığı ortaya çıktı. Podcast olarak yüklenen pek çok dosyada FETÖ elebaşının konuşmaları yayınlanıyor, ayrıca terör örgütü FETÖ yandaşlarının yuvalanmasına da ses çıkarılmıyor.
Hakan Uç
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