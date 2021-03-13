Ulaşıma nefes aldıracak tüneller için geri sayım
|13 Mart 2021 10:10
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45 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKA
Şu anda yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan tüneller tamamlandıktan sonra teknik donanım işlerine geçilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü için alternatif güzergah olacak yol çift şeritli kullanıma açılacak. Köprünün hizmete açılması beklenen 2022'de otoyol entegrasyonu sağlanıp her iki ulaşım arterini kullanan sürücüler rahat nefes alacak. Virajlı yollar ve bölünmüş yol ayrımlarında kaybedilen zaman kısalacak ve ulaşımda yüksek kaliteyle hizmet verilecek.
Öte yandan, yol çalışmalarında 31 kilometrelik kısma bitümlü sıcak karışık kaplama yapıldı. Çanakkale'yi Balıkesir ve İzmir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren, 45 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen 2 tünelde çalışmalar sürüyor.
Ümit Erkan Demircan
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