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Ulaşıma nefes aldıracak tüneller için geri sayım

Çanakkale'de, Avrupa yakasında Eceabat ve Gelibolu ilçeleri arasında 6 tünelden 3'ünün yapımı tamamlandı. Asya yakasında ise Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 2 tünelin inşası sürüyor
 13 Mart 2021 10:10
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Ulaşıma nefes aldıracak tüneller için geri sayım

Çanakkale'nin Avrupa ve Asya yakalarında sürdürülen tünel çalışmalarıyla Marmara ve Ege bölgelerinin bağlantı yollarının rahatlatılması hedefleniyor. Eceabat ve Gelibolu ilçeleri arasındaki 6 tünelin inşası, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanlarından geçen güzergahta doğal dokuya zarar verilmeden gerçekleştiriliyor. Günde yaklaşık 1 metrelik ilerleme sağlanan proje, Gelibolu şehir geçişinden başlıyor. Eceabat Çevre Yolu'ndan devam edilerek Kilitbahir'de sona erecek 47.5 kilometrelik güzergahın 14 kilometrelik bölümü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde bulunuyor. Güzergah, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkenin ve milli benliğin dünya kamuoyuna tanıtımı bakımından da çok önemli olan tarihi alana bağlantı sağlaması dolayısıyla önemli işlev görecek. Projede 2 bin 560 metrelik T1, 644 metrelik T1A ve 1355 metrelik T2 tünellerinin yapımı tamamlandı. 792 metrelik T3, 503 metrelik T4 ve 2 bin 558 metrelik T5 tünellerinin inşası ise devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde 8 bin 412 metre uzunluğunda tek tüp tünel niteliğinde 6 ayrı birim, aralarında yollarla birbirine bağlanacak ve mevcut yol 1 kilometre kısalacak.

45 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKA

Şu anda yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan tüneller tamamlandıktan sonra teknik donanım işlerine geçilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü için alternatif güzergah olacak yol çift şeritli kullanıma açılacak. Köprünün hizmete açılması beklenen 2022'de otoyol entegrasyonu sağlanıp her iki ulaşım arterini kullanan sürücüler rahat nefes alacak. Virajlı yollar ve bölünmüş yol ayrımlarında kaybedilen zaman kısalacak ve ulaşımda yüksek kaliteyle hizmet verilecek.

Öte yandan, yol çalışmalarında 31 kilometrelik kısma bitümlü sıcak karışık kaplama yapıldı. Çanakkale'yi Balıkesir ve İzmir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren, 45 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen 2 tünelde çalışmalar sürüyor.

Ümit Erkan Demircan

Sabah
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