Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi
|13 Mart 2021 10:25
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Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi Belediye Meclisi'ne takıldı.
Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilde 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatının 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için de 9 liraya yükseltilmesini öngören "kademeli su faturası" teklifini Meclis'e sundu.
YÜZDE 80 ZAM
Suda tasarruf için böyle bir zam teklifinde bulunduğunu ifade eden CHP'li üyelerin bu teklifi oylamaya açıldı. Teklif edilen zam oranı ise yüzde 80....
AK PARTİ VE MHP SIRALARI İZİN VERMEDİ
Yavaş'ın bu zam teklifine CHP ve İyi Parti evet dedi ancak yeni zamma AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri vize vermedi.
Teklifinin gerekli incelemeler ve değerlendirmeler yapılmak üzere ertelenmesine karar verildi.
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