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TCMB'den MKK'nın yürütebileceği bazı faaliyetlere izin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 13 Mart 2021 10:35
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TCMB'den MKK'nın yürütebileceği bazı faaliyetlere izin

Buna göre, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ'ye (GABİM), BT sistemlerinin barındırılması ve işletimi ile ihtiyaç duyulması halinde uygulamalara yönelik yazılım geliştirme desteği verilmesi hizmetini sunmasının MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12 Haziran 2015 tarihli ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK'ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

Öte yandan, MKK'nın Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) faaliyetinin de MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanması ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere MKK'ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınması kararına varıldı.

Anadolu Ajansı
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