Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı
Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|13 Mart 2021 10:53
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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 57 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş ve Bitlis'te kar ve tipi ulaşımı aksattı. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent merkezinde kar yağışı nedeniyle 95 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Bitlis'te de kar ve tipi nedeniyle 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
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